A peine débarqué à l’Union, Teddy Teuma avoue s’y sentir déjà très à l’aise.

Face à OHL, l’entraîneur slovène de la RUSG Luka Elsner n’avait pas hésité à faire appel à deux de ses nouvelles recrues arrivés lors du mercato hivernal. Ismaël Koudouss, qui a fait preuve de calme et d’un sens du placement évident au côté de Thibaut Peyre au sein de l’axe central défensif, et Teddy Teuma, le médian polyvalent venu du Red Star, un club militant en Ligue 2 française, ont en effet été titularisés d’emblée. Le dernier nommé était radieux après le succès mérité obtenu par sa nouvelle équipe. "J’ai signé mercredi et après deux entraînements, j’étais déjà dans l’équipe. Le coach m’avait prévenu que je commencerais. J’étais prêt."

Le milieu de terrain français âgé de 25 ans s’est donc adapté à la vitesse de l’éclair, donnant l’impression d’évoluer pour le compte de l’Union depuis des mois. "J’ai été très bien accueilli par un staff super cool et par un groupe génial. J’ai tout de suite ressenti beaucoup de plaisir à en faire partie et cela s’est prolongé sur le terrain. Durant la rencontre, je me suis bien amusé au sein d’une belle équipe et sous les encouragements de supporters très enthousiastes, malgré le froid."

Sa venue est supposée combler certaines lacunes, notamment lorsqu’il s’agit s’accélérer le jeu et de trouver plus rapidement et avec plus de précisions les éléments à vocation offensive dont on connaît les qualités techniques et la vitesse d’exécution. Sur ce qu’il a montré face à OHL, l’homme semble en mesure de répondre aux attentes placées en lui. "Je suis plutôt polyvalent. Je peux jouer en récupérateur mais aussi plus haut dans le jeu. J’ai été formé au sein d’un club amateur, à Hyères, avant d’évoluer à Boulogne, puis de passer un cap au Red Star où j’ai signé mon premier contrat pro. Avec ce club, je suis monté en Ligue 2 à la fin de la saison dernière. Mais je sentais que j’avais besoin d’un nouveau défi professionnel, ce que le club a d’ailleurs parfaitement compris. Je suis parti en bons termes et suis vraiment très heureux de pouvoir vivre ma première expérience à l’étranger au sein d’un club visiblement très ambitieux et qui bénéficie d’une belle popularité."