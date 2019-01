Exclu pour un double carton jaune en demi-finale de la Coupe, Thibaut Peyre sera suspendu pour le match retour mardi prochain au Parc Duden, mais il sera présent à Westerlo. "C’est dommage cette carte rouge. En plus, c’est la première de toute ma carrière. J’aurais aimé qu’elle arrive à un autre moment", explique le natif de Martigues qui revient sur le match de mercredi dernier. "On n’a pas marqué mais 0-0, ce n’est quand même pas mal. Nous voulions surtout éviter d’encaisser, de façon à pouvoir leur mettre la pression au retour. Notre coach était surtout content du fait que même à dix contre onze, l’équipe avait réalisé cet objectif grâce à une saine agressivité et à beaucoup de solidarité."

Un entraîneur qui prône le match par match en championnat. "Oui, il veut qu’on évite de trop penser à mardi, même si on sait qu’en championnat, il sera de toute façon difficile de rejoindre les deux équipes de tête. La Coupe est notre priorité, mais mathématiquement, on a encore une petite carte à jouer pour la 2e tranche et il faudra la jouer à fond. À commencer donc par ce déplacement à Westerlo où nous irons pour la gagne tout en sachant que le Beerschot recevra Malines quelques heures plus tard."

S’imposer en Campine permettrait de faire une belle opération tout en faisant le plein de confiance. Et pour Thibaut Peyre, ce sera aussi l’occasion de jouer pour la 3e fois d’affilée avec Ismaël Kandouss, l’une des recrues du mercato. "Je ne le connaissais pas, mais je le trouve très mature pour son jeune âge. Je pense que lui-même ne s’attendait pas à être titulaire aussi vite, mais il faut reconnaître qu’il s’est très bien tiré d’affaire jusqu’ici. On communique beaucoup sur le terrain car on manque encore d’automatismes, mais il a déjà prouvé qu’il constituait un renfort intéressant pour nous, comme Teddy Teuma qui nous apporte du liant dans le jeu."

Par ailleurs, pour ce match, Perdichizzi est suspendu ; Verga, Moreno, Selemani et Mehlem comptabilisent, eux, quatre avertissements.

Le noyau :

Kristiansen, Saussez ou D’Alberto; Vega, Peyre, Kandouss, Moreno, Kis, Hamzaoui, Iriondo ; Morren, Pinto-Borges, Mehlem ?, Besuschkow, Traoré ?, Tabekou, Selemani, Fixelles, Teuma ; Niakaté, Ferber, Tau.