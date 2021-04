Anthony Moris sur le banc et Lucas Pirard entre les perches. Voilà la petite surprise que nous réservait, dimanche soir, Felice Mazzù lors du déplacement de l’Union à Lommel.

Si les Saint-Gillois ont logiquement remporté la rencontre (0-2), cela ne fut pas si simple que cela. Et pour cause, le gardien prêté par Waasland-Beveren a dû jouer au pompier de service à plusieurs reprises en multipliant quelques arrêts importants et en négociant parfaitement toutes ses sorties aériennes. "Cela m’a fait plaisir de rejouer car ça faisait longtemps que cela n’était plus arrivé (NdlR : son dernier match joué à Waasland remonte à août 2020). J’ai eu la chance de réaliser un bon arrêt en début de match qui m’a directement mis en confiance. Cela s’est bien passé de manière générale", racontait le gardien de 26 ans, auteur d’un match plein qui a été récompensé d’une belle clean sheet pour ses débuts avec le club jaune et bleu.