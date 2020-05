Felice Mazzù a déjà travaillé à Bruxelles, emmenant le White Star de la D3 aux portes de la D1.

Felice Mazzù qui coache un club bruxellois, ce n’est pas une première. Dans la capitale, personne n’a oublié sa belle épopée avec le White Star Woluwe. Une aventure de trois saisons (2010-2013), au cours de laquelle l’entraîneur avait emmené le club de la D3 jusqu’aux portes de la D1. "Lorsque Felice Mazzù a débarqué au White Star, en D3, il était méconnu des joueurs. Il est arrivé de façon très humble mais très vite, tout le monde a été conquis par sa méthode", explique Vincent Vandiepenbeeck, joueur du White Star Woluwe sous les ordres de Mazzù.

Au terme de sa première saison à Woluwe, Mazzù accédait à l’antichambre de l’élite avec le White Star. Et lors de la troisième saison, le White Star remportait la première tranche pour s’assurer une place au tour final. Un tour final que Mazzù ne disputera jamais, le club étant victime de gros ennuis financiers avant d’être racheté en avril. "Si on nous avait laissés aller au bout, nous aurions remporté ce tour final et nous aurions accédé à la D1 avec Felice."

(...)