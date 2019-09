Pour le centenaire du stade Joseph Marien, l’Union recevait OHL. Une rencontre placée sous le signe de la nostalgie avec un bon dans le passé qui s’est ressenti à tous les étages. Entre la présence d’une trentaine d’anciens joueurs au coup d’envoi, une feuille de match vintage et un tiff pour célébrer les 100 ans de l’enceinte saint-gilloise, tout a été fait pour replonger dans le passé.

Un enthousiasme qui ne s’est pas vraiment transmis aux 22 acteurs avec une première mi-temps dominée par les Saint-Gillois mais à laquelle il a clairement manqué cette petite étincelle pour enflammer les débats.

Il y a bien eu cette frappe de Teuma hors-cadre, cette tête de Nielsen claquée par Henkinet et surtout ce centre venu de la gauche, que Ferber allait envoyer au fond, avant d’être gêné par le retour de Tshimanga. Ferber qui exploitait encore très bien un centre de Fixelles avant la pause mais qui ne parvenait pas à cadrer.

Galvanisés au retour des vestiaires, les joueurs de Christiansen mettaient le feu dans le rectangle louvaniste. Nielsen voyait sa frappe être claquée par le gardien, Ferber manquait son face à face avec le même portier, qui écartait ensuite la frappe de Teuma en corner. Et c’est sur ce corner que les Saint-Gillois trouvaient l’ouverture. Pas attaqué, Nielsen s’enfonçait dans la défense d’OHL et décochait une frappe puissante qui filait dans le but.

Ce but avait le don de réveiller les Louvanistes, qui n’inquiétaient toutefois pas Saussez. Au contraire de Haugen qui, bien isolé par Nielsen, ne parvenait pas à faire le break. Un raté aux conséquences dramatiques puisque dans la minute suivante, Perdichizzi accrochait Mbombo dans la surface, permettant à Henry d’arracher un partage flatteur.

FICHE DU MATCH:

Union - OHL 1-1

Union: Saussez, Vega (71e Hamzaoui), Kandouss, Perdichizzi, Kis, Teuma, Melhem, Nielsen, Tabekou, Fixelles (77e Van Der Heyden), Ferber (67e Haugen).

OHL: Henkinet, Tshimanga, Schuermans, Kotysch, Duplus, Keita, Van Hyfte (55e Hubert), Mercier (89e Aguemon), Sowah (67e Mbombo), Maertens, Henry.

Arbitre: M. Toeback.

Avertissement: Kis, Perdichizzi, Tabekou

Les buts: 54e Nielsen (1-0), 82e Henry sur pen. (2-0)