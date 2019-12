Après avoir ouvert le score, les Saint-Gillois ont fait le gros dos et se sont montrés efficaces par la suite.

Quatre jours après s’être affrontés en Coupe de Belgique (qualification des Bruxellois), Westerlo et l’Union se retrouvaient en championnat pour un duel entre deux équipes concernées par la course à la première place dans cette deuxième partie de championnat.

Un duel que les Saint-Gillois ont parfaitement entamé lorsque Fixelles voyait sa frappe légèrement déviée filer dans la lucarne de Van Langendonck. Bien en place, les Bruxellois s’offraient même une nouvelle possibilité dans la foulée mais l’angle était trop fermé pour Tabekou.

Après l’attaque, ce fut au tour de la défense de l’Union de s’illustrer et de faire le gros dos face à une formation de Westerlo qui se montrait de plus en plus offensive. Perdichizzi, Kandouss ou encore Vega offraient quelques jolis retours défensifs de dernière minute et lorsque Kis se loupait, la défense pouvait compter sur un énorme gaspillage de Brüls qui envoyait le ballon dans la tribune lors de son face à face avec Saussez.

Le début de seconde période était du même acabit avec des Campinois dominateurs et une défense de l’Union bien repliée dans son rectangle qui ne laissait pas d’espace à son adversaire. Mieux, sur une phase contestée par le public local, Tabekou était au bon endroit pour faire 0-2. Un véritable coup de boost pour les Saint-Gillois qui semblaient alors intouchables et enfonçaient même le clou lorsque Tabekou s’offrait un vrai but d’attaquant pour conclure une prestation complète et aboutie.

Westerlo - Union 0-3

Westerlo: Van Langendonck, Dewaele, Soumah, Kone, Van Den Bogaert, Keita, Remmer (57e Petrov), Van Eenoo (85e Vaesen), Brüls, Abrahamas, Vetokele.

Union: Saussez, Vega (66e El Banouhi), Kandouss, Perdichizzi, Kis, Lorbek (84e Ahannach), Teuma, Hamzaoui, Fixelles (78e Van Der Heyden), Tabekou, Haugen.

Arbitre: M. Vermeiren.

Avertissements: Fixelles, Van Eenoo, Van Den Bogaert.

Le but: 12e Fixelles (0-1), 71e Tabekou (0-2), 77e Tabekou (0-3).