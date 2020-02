Le nouveau transfuge du mercato hivernal s'est blessé cette semaine.

C'est l'USG qui l'annonce via un communiqué de presse sur son site internet: Poco va manquer plusieurs semaines de compétition. Le club bruxellois indique qu'il "souffre d'une déchirure au niveau d'un tendon du genou. Joueur et staff médical travailleront dur durant sa rééducation, afin qu'il revienne le plus rapidement possible !" On ne connaît donc pas la date exacte de son retour.