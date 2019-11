Le milieu de terrain de l'Union était poursuivi par la Commission de Review pour un tackle trop appuyé contre Westerlo.



Lors de la rencontre de D1B entre l'Union et Westerlo, Teddy Teuma avait été sanctionné d'un carton jaune pour un tackle trop appuyé sur Kurt Abrahams. Trois jours plus tard, on apprenait que le milieu de terrain était poursuivi par la Commission de Review.

Finalement, ce mardi, la commission des Litiges pour le foot professionnel a infligé trois matches de suspension à Teuma dès le 28.11.2019, dont 1 match avec sursis jusqu’au 27.11.2020 + 1.250 euros d'amende.