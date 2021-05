Cela fait quelques semaines que les Unionistes ont terminé le championnat. Un peu moins pour les Sérésiens qui ont, eux, joué le barrage face à Waasland-Beveren pour suivre les Unionistes en D1A.

Si Dante Vanzeir avait écourté sa saison à quatre matchs de la fin de la saison à cause d’une blessure, celui-ci pourrait malgré tout recevoir une récompense individuelle bien significative. Le natif de Beringen a été nominé par la Pro League dans la catégorie "Footballeur pro de l'année en 1B Pro League" au même titre que Georges Mikautadze (Seraing) et Marlos Moreno (Lommel). Le gagnant sera d’ailleurs annoncé d’ici quelques jours, le 24 mai.

Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise)

Après avoir été élu "Meilleur joueur" de la saison 2020-2021 par les supporters de l’Union, l’attaquant pourrait donc recevoir une autre récompense individuelle. Pour sa première saison en Jaune et Bleu, Vanzeir a claqué 19 buts et donné 8 passes décisives en 24 matchs. Malgré ses statistiques impressionnantes, l’ancien Genkois n’a pas pu décrocher le titre de meilleur buteur de la série étant donné que Georges Mikautadze (Seraing), auteur du même nombre de réalisations, en a inscrit plus que lui à l’extérieur. Le buteur le plus prolifique de l’Union aurait pu remporter cette distinction s’il ne s’était pas blessé à quatre journées de la fin du championnat...

Marlos Moreno (Lommel)

Pour être honnête, Marlos Moreno ne boxe pas dans la même catégorie que ses deux opposants au titre de "Footballeur pro de l’année en 1B Pro League". Le Colombien prêté par Manchester City à Lommel a des attributs au-dessus de la norme et n’a clairement rien à faire en deuxième division belge. L’ailier virevoltant a planté 5 buts et délivré 3 assists cette saison. Les statistiques sont peu significatives par rapport à ce qu’il a pu apporter à ses couleurs. Le Limbourgeois est sans aucun doute l’ailier le plus déroutant de D1B. Ses dribbles précis, son accélération sur les premiers mètres et sa pointe de vitesse lui ont permis de faire la misère à toutes les défenses de la série. Comme l’avait expliqué Felice Mazzù à plusieurs reprises cette année, Moreno était de loin "le meilleur joueur de la série".

Georges Mikautadze (Seraing)

Le buteur prêté par le FC Metz à Seraing a épaté tout au long de l’exercice. Le meilleur buteur de la série avec ses 19 buts inscrits a été l’atout principal d’Emilio Ferrera pour enchaîner une deuxième montée de rang. Le Géorgien a été l’homme décisif dans les matchs de barrage contre Waasland-Beveren avec trois buts et un assist en deux parties. Incroyable et juste techniquement, le buteur des Métallos a été l’une des grandes révélations en D1B.