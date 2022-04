Pour Virton, la (très) mince lueur d’espoir qui subsistait encore s’est éteinte à la veille de cette rencontre puisque Lommel, en s’offrant le scalp de Westerlo (et en relançant peut-être du même coup la course au titre), s’est mis définitivement hors de portée des Virtonais au classement général.

Ceux-ci, désormais, ne peuvent plus compter que sur un refus de licence à Mouscron pour prolonger leur bail dans l’antichambre de l’élite. En attendant de savoir lequel des deux Excel émergera sur le plan juridique, c’est le club gaumais qui a pris le dessus ce dimanche, sur la pelouse. Sans véritable discussion et contre toute attente puisque les Hurlus restaient sur une belle série là où les Vert et Blanc n’avaient pris que trois points (contre Westerlo) depuis le début de l’année civile.



(...)