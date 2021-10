Les Campinois creusent ainsi l'écart au classement, où ils comptent provisoirement dix points d'avance sur leurs premiers poursuivants, Waasland-Beveren et Lommel, qui s'affrontent à 20h. Kyan Vaesen (14e) et Erdon Daci (66e) ont assuré un quatrième succès de rang et un septième cette saison à Westerlo, leader invaincu avec 23 points. Virton est avant-dernier avec 9 points.

Les premières rencontres du week-end, Mouscron/RWDM (1-1) et Lierse/Deinze (2-2) se sont achevés par des partages.