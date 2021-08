Le club lierrois a remporté la rencontre 2-0 et prend provisoirement la tête du classement, tandis que Virton n'a pas encore pris le moindre point en deux rencontres. Schuermans a ouvert le score pour le Lierse sur un service de Maes avant le repos (43e). Malgré quatre changements en deuxième mi-temps, Virton ne trouvait pas la faille et c'est le Lierse qui doublait la mise dans le temps additionnel grâce à un nouveau but de Schuermans (90e+2), scellant le score final.