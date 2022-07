Deux nouvelles arrivées à Virton

Deux joueurs offensifs arrivent à savoir Yann Mabella et Hakim Abdallah. Le premier cité arrive du Racing Luxembourg après une formation à Nancy et Lyon. Le second cité est plus connu. Passé par le Lierse, l’attaquant a aussi joué à Hesperange, l'autre club de Flavio Becca, le propriétaire de Virton. Les Gaumais joueront en amical ce mercredi face à La Louvière avant un stage aux Pays-Bas.