L'Excelsior Virton accueille Simon Paulet et Yanick Aguemon

Vendredi après-midi, l'Excelsior Virton a annoncé l'arrivée de deux joueurs, Simon Paulet et Yanick Aguemon, via un communiqué sur son site internet.

Simon Paulet arrive à l'Excelsior Virton de Westerlo. Formé au Club de Bruges, ce médian de 22 ans a évolué dans l'équipe réserve de Swansea avant de rejoindre Westerlo. L'international belge U19 n'a disputé que 12 matchs au total au Kuipje (1 but) et rejoint donc Virton à la recherche de temps de jeu.

Yanick Aguemon est un joueur plus expérimenté de 30 ans, qui a baroudé entre la France et la Belgique. International béninois à 5 reprises, l'ailier a joué 137 matchs en Belgique sous les maillots de l'Union et de Louvain, avec qui il a notamment connu la D1A la saison dernière. Il n'a cependant joué que 4 matches en 2021-2022 et 6 en 2020-2021, à la suite d'une grave blessure au genou.

Par ailleurs, Virton a annoncé la promotion de Maxime Guillaume des espoirs à l'équipe première. L'Excelsior accueillera le RWDM pour débuter sa saison de Challenger Pro League, le 12 août à 20h00.