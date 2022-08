Virton ne parvient toujours pas à s'imposer: "Pas complètement récompensés"

Avec des partages, on n’avance guère. Les Virtonais, neuvièmes du classement, le constatent à leurs dépens. Mais les trois unités conquises par l’Excelsior à la faveur de ses trois premières rencontres de championnat demeurent pour le moins encourageantes. Les Verts ont en effet accroché ainsi trois des quatre équipes qui ont bouclé l’exercice précédent en haut du classement. Méritant même un meilleur bulletin au bout du compte, car s’ils pouvaient largement se satisfaire d’une égalisation arrachée in extremis à Beveren il y a une semaine, tant face au RWDM que ce samedi à Deinze, ils ont obtenu les occasions pour empocher la totalité de l’enjeu.

"À la pause, j'ai dit aux garçons qu'on ne pourrait encaisser que si on commettait une erreur et qu'on ne marquerait qu'en faisant preuve de plus de détermination devant", confiait Christian Bracconi après la partie. "C'est ce qui s'est produit. Même si on a souffert dans les minutes qui ont suivi l'ouverture du score, on a eu davantage d'occasions franches et des situations intéressantes. On n'est pas complètement récompensés, mais nos prestations nous permettent de nourrir de beaux espoirs."

Après trois déplacements consécutifs, Coupe comprise, l’Excelsior s’apprête désormais à retrouver son public. Ce sera pour ce dimanche, 16 h, face à Dender. Un promu qui n’a pas encore empoché la moindre unité cette saison. Une belle occasion donc pour les Virtonais de signer un premier succès.

Deinze : Miras ; Quintero, Schuermans, Staelens, Janssens (79', Vansteenkiste) ; El Bouchataoui (79', Prychynenko), Hendrickx, Carcela (79', Schyvers) ; Dansoko, Van Landschoot, De Belder (12', De Poorter, 38', Fraser).

Virton : Vincensini ; Cassaert, Masangu, Vinck, Spago ; Espinosa, Doué (73', Guillaume), Paulet ; Aguemon (86', Delorge), Ilunga (64', Mabella), Anne (73', Abdallah).

Arbitre : M. Pirard.

Avertissements : Masangu, Quintero, Paulet, Prychynenko, Delorge.

Les buts : 54e Dansoko (1-0), 63e Anne sur pen. (1-1).