Virton vise la victoire contre Dender: "On n’envisage que ça"

Après trois partages face à de gros cubes présumés de la série, Virton accueille ce dimanche Dender, promu et lanterne rouge toujours privée du moindre point jusqu'ici. Inutile de faire un dessin pour comprendre que l'Excel a là une belle occasion de célébrer un premier succès. "On n'envisage rien d'autre", confirme le T1 Christian Bracconi. "On se méfie de Dender, une équipe qui ne s'est pas encore totalement mise au rythme de la division même si elle a du potentiel, mais c'est un premier match charnière. Si on ne le valide pas avec une victoire, notre bon début de saison n'aura pas de sens. Et si on perd, on se retrouve dans la charrette, à six points de plusieurs adversaires. Il faudra emballer directement la partie, devant un public qui ne demande qu'à s'enflammer."

Kagé et Vitris restent à l'infirmerie tandis que Loua a repris l'entraînement jeudi. La sélection sera opérée ce samedi, après l'ultime entraînement, programmé en matinée, mais Christian Bracconi ne devrait pas y opérer beaucoup de changements. Selon le T1 virtonais, un ultime renfort devrait être officialisé ce week-end ou lundi. "Nous étions sur deux pistes, mais l'une des deux est presque éteinte", confie-t-il.