Virton ne va pas se laisser faire face aux jeunes Genkois: "On ne va pas les attendre derrière"

C’était il y a vingt ans. Le 16 novembre 2002, précisément. Soutenu par plus de 2 000 supporters, l’Excelsior Virton s’était déplacé à Genk pour défier le champion de Belgique en titre dans le cadre de la Coupe de Belgique. Au Fenixstation, les joueurs de Michel Le Flochmoan s’étaient inclinés 3-1 face à une équipe qui venait d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions quatre jours plus tôt. Même lointain, le souvenir a laissé une trace indélébile dans les mémoires des supporters virtonais présents ce soir-là.

C'est avec l'intention d'empocher un premier succès, après quatre partages de rang, et de montrer un meilleur visage, que les Vert et Blanc prendront la route du Limbourg ce dimanche. "On a observé cette équipe, elle ne ferme pas le jeu, elle met beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, c'est beau à voir, déclare le mentor virtonais. Ce sera un tout autre type de match, mais c'est agréable d'affronter une telle équipe, dans un grand stade qui plus est. On n'y va pas pour fermer le jeu. On ne va pas commencer à les attendre derrière. On sait qu'on va subir par moments, mais on ne va pas jouer petit bras pour autant. Il nous appartiendra surtout de mettre beaucoup d'intensité, de densité et de tenter d'exploiter les failles qu'on a repérées dans leur jeu. "

Cassart a repris l’entraînement individuel et se joindra au groupe lundi, tout comme Kagé qui se rétablit donc un peu plus vite que prévu. Ilunga, lui, s’entraîne normalement et pourra être repris. Vitris s’entraîne à nouveau lui aussi. Spago (2 j. contre Dender) est suspendu. Gouaida a repris la course. Pour rappel, Aabbou a été prêté pour une saison à Knokke.

Le noyau: Vincensini, Sadin, De Ridder ; Remy, Masangu, Vinck, Delorge, Khemais, Perri, Droehnle ; Doué, Espinosa, Allach, Paulet, Guillaume : Aguemon, Anne, Ilunga, Mabella, Abdallah, Akhalaia.