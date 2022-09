L’entrée d’Anne décisive pour Virton face aux jeunes Genkois

Les jeunes Limbourgeois, largement supérieurs dans la possession de balle, ont tenté d’emballer la rencontre durant les 35 premières minutes. Le temps pour l’ailier genkois John de se faire exclure pour une intervention bien trop rude sur Perri.

Dès lors en supériorité numérique, l’équipe virtonaise a davantage pris l’initiative. Mais elle a dû attendre le dernier quart d’heure pour prendre l’avantage. Moment choisi par Anne pour inscrire son premier but de plein jeu dans cette campagne (après deux coups de réparation contre le RWDM et Deinze). Et surtout lancer l’Excelsior vers son premier succès de la saison, après quatre partages consécutifs.

"L'essentiel était de gagner. J'espère que ce succès va nous enlever une part de pression, commentait Christian Bracconi. Je ne parle pas d'une pression qui serait imposée par la direction, mais bien de celle que les joueurs se mettaient eux-mêmes dans l'attente de cette première victoire. Cela trottait un peu dans les têtes."

Ces trois unités permettent aux Verts de revenir à 3 points de la 2e place. Une semaine seulement après avoir occupé l’avant-dernière.