Christian Bracconi veut voir des Virtonais plus efficaces: “On doit améliorer la finition”

Propre à la relance, bon dans les duels, bien placé, Rayanne Khemais a montré face à Genk qu'il faudra compter avec lui. Et pour sa première apparition officielle, en Coupe de Belgique, face à Arquet, il avait même secoué les filets. "Mais ça, c'est un domaine où je dois progresser", explique celui qui est resté un an sans jouer. "Avec ma taille, je dois pouvoir marquer davantage sur les coups de pied arrêtés qui sont si importants dans le foot."

Et pourquoi pas ce dimanche face au Beerschot ? "Nos adversaires ont joué avec un système différent à chaque match ou presque, indique Christian Bracconi. On ne sait donc pas trop à quoi s'attendre. Mais ce n'est pas grave, on va surtout se focaliser sur notre jeu. Notre défense tient la route (NdlR : c'est d'ailleurs la meilleure de la série), mais on doit encore améliorer l'animation offensive et la finition."

Ruben Droehnle a besoin de jouer

Loua (sciatique) et Gouaida (cuisse) sont aux soins. En revanche, Kagé, Cassaert et Espinosa se sont entraînés normalement avec le groupe cette semaine et figurent parmi les 22 joueurs sélectionnables. Spago fait son retour après sa suspension. Christian Bracconi opérera un choix définitif ce samedi, après l'ultime séance d'entraînement, prévue en matinée. Vitris, Roemans, De Ridder et Droehnle jouaient ce vendredi avec les espoirs contre Courtrai, sur la pelouse synthétique d'Assenois. Le dernier nommé a encore "besoin de compétition avant d'entrer en ligne de compte pour l'équipe fanion", précise le T1 virtonais.

le noyau:Vincensini, Sadin ; Remy, Cassaert, Khemais, Masangu, Vinck, Spago, Delorge, Perri, Lloci ; Espinosa, Doué, Paulet, Allach, Kagé, Guillaume ; Ilunga, Mabella, Aguemon, Anne, Abdallah, Akhalaia.