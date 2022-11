Accueil ... ... Challenger Pro League Virton Qu’est-ce qui coince à Virton ? Virton hérite à nouveau de la lanterne rouge qu’il a longtemps détenue la saison passée. D. J. ©BELGA

Quatre défaites consécutives, dont la plus nette de la saison samedi, 2 points sur 24 et une descente progressive jusqu’à la dernière place : le tableau sportif des Virtonais saurait difficilement être plus noir. Même s’il n’y aura qu’un descendant et que Virton n’est devancé par Genk qu’au nombre de victoires, chez les supporters, beaucoup n’y croient déjà plus trop,...