Émeric Dudouit

"Il figurait déjà sur ma liste cet été, au même titre que Koziello et Bourdin, mais cela n’avait pu se faire. Je l’ai côtoyé à Tubize. Formidable humainement, doté d’un esprit très ‘club’, c’est aussi un très bon relais sur le terrain. Il comprend vite les consignes, il est solide, polyvalent, agressif sur l’homme et peut jouer sous la pression des adversaires grâce à ses qualités techniques."

Mercato

"Émeric, c’est notre dernier renfort, je ne vois pas de raison de rajouter un nom. Nous sommes parés, tous les postes sont doublés et, quand on voit le banc qu’on avait à Dender, on peut difficilement se plaindre. Les nouveaux venus amènent de la qualité, du mental et un peu plus de professionnalisme au sein du groupe."

Lanterne rouge

"À vrai dire, je m’y attendais un peu. Mais ce n’est pas dérangeant. Si Dender avait gagné, il aurait repris ses distances. Nous voilà, au contraire, avec quatre équipes en quatre points et c’est sans doute mieux qu’un duel pour le maintien avec la seule équipe de Genk."

Le match aller

"Nous n’avions pas été bons à Bruxelles. Mais je ne veux pas me référer à ce match. Il y a peut-être 7 ou 8 titulaires de ce match qui ne joueront pas le retour. Et il y aura du changement chez les Mauves aussi."

D. J.

le noyau : Vincensini, Sadin ; Khemais, Droehnle, Remy, Delorge, Bourdin, Vinck ; Koziello, Doué, Masangu, Paulet, Allach ; Albanese, Aguemon, Mabella, Abdallah, Mboyo.