José Jeunechamps avant sa première avec Virton: "Mes amis, ce sont ceux qui m’aident à gagner"

Engagement, don de soi : c'est justement le leitmotiv d'un José Jeunechamps qui aura eu, avant cet important affrontement, six séances d'entraînement, et pas mal de visionnage vidéo en heures sup', pour se faire la meilleure idée possible du matériel mis à sa disposition. "J'ai vu un groupe réceptif, qui manque peut-être un peu de personnalité et qui a surtout besoin d'une victoire pour remettre les têtes à l'endroit", confie-t-il.

Si le Sprimontois a déjà sa petite idée concernant le onze qui entamera cette partie, ne comptez pas sur lui pour en révéler quoi que ce soit. "J'ai mes principes de jeu, mes préférences pour certains schémas et je pense qu'à Genk, il y a pas mal de gens, comme Pocognoli, qui me connaissent très bien, mais j'essaie surtout de trouver le système qui s'adapte le mieux à mon groupe. Et puis, les choses vont évoluer. Dans 15 jours, le onze de départ sera peut-être totalement différent. Si l'on se réfère uniquement aux datas, on peut penser qu'il faut avant tout amener plus de densité offensive, mais le plus important sera de trouver le bon équilibre. Et surtout d'afficher la bonne mentalité. Si je suis si proche d'un Lepoint, c'est parce que j'aime un tel profil, celui d'un gars qui serait prêt à manger de la merde pour atteindre son but. Je veux des gars qui, comme lui, courent et mouillent le maillot, qui gagnent le soutien du public. Celui-ci doit être un atout. Il y a un potentiel énorme ici. Quand vous voyez qu'il y a 1 500 personnes pour la venue de Dender, ça change de Seraing. Au Pairay, il fallait déjà une belle petite affiche pour attirer autant de monde. Pour faire revenir nos supporters, profiter de leur enthousiasme, on doit se battre et gagner. Et dans un club, mes amis, ce sont ceux qui m'aident à gagner les matchs."

Son groupe est d’ores et déjà prévenu…

Le noyau : Vincensini, Sadin ; Khemais, Cassaert, Droehnle, Bourdin, Vinck, Delorge, Lesquoy, Spago, Lloci ; Sylla (?), Koziello, Doué, Dudouit, Masangu, Paulet, Kilic, Guillaume ; Aguemon, Albanese, Mboyo, Abdallah, Mabella.

Blessé contre Bruges, Remy est absent. Ilunga est out pour la saison et Anne poursuit sa revalidation. Il pourrait passer par le centre national de Clairefontaine afin d’accélérer celle-ci et être remis sur pied pour une bonne partie des playdown. Sylla, le dernier transfert du mercato, est désormais qualifié. L’ancien joueur d’Aston Villa a toutefois ressenti une gêne au mollet jeudi et un doute pèse sur sa participation. Le jeune Hermez, incorporé au noyau A il y a quelques semaines, est blessé.