Contacté par téléphone, l’entraîneur sprimontois s’est montré assez peu loquace sur le sujet, mais n’a pas non plus éludé totalement la question. Et entre les lignes, on devine aisément qu’il s’agit là d’un ultimatum posé par le T1 de l’Excel. "Il n’y a rien d’officiel, dit-il. Attendez peut-être une communication de la direction. Ce que je peux dire, c’est que les choses sont déjà assez difficiles comme ça, la mission est compliquée pour tenter d’assurer le maintien, Virton ne gagne plus depuis près de deux ans et si tout le monde ne va pas dans le même sens, on n’y arrivera pas."

Des reproches aux joueurs ? "Non, les joueurs travaillent, répond l’ancien coach de Seraing. Ils font les efforts demandés. Ils ont eux-mêmes soulevé certains problèmes, mais cela n’a pas été résolu. Il y a de la passivité contre laquelle il faut combattre. Mais des gens préfèrent passer leur temps dans les voitures… Des réflexions sont en cours."

Qui est visé ? La direction ? D’autres membres du staff ou de l’entourage de l’équipe ? On n’en sait trop rien jusqu’ici.

Selon certaines sources, Jeunechamps aurait proposé sa démission ce samedi, laquelle aurait été refusée, mais que va-t-il se passer désormais ?

"Une chose est sûre: si tout le monde ne tire pas à la même corde, il est inutile de me demander de venir lundi matin", conclut le Sprimontois au lendemain d’un revers immérité et d’une prestation, surtout en 2e période, qui a laissé entrevoir pas mal de motifs d’espoir malgré la situation peu envieuse au classement.

Nous avons tenté de contacter la direction à ce sujet, mais n’avons pas encore obtenu de réponse pour l’heure.