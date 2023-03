Les Virtonais peuvent dire merci à Sadin

Certes, Virton n’a pas perdu et revient à cinq points du Standard avant la confrontation de celui-ci avec Dender, mais dans sa situation, il ne peut véritablement se contenter d’un partage avec un adversaire direct. Au vu du déroulement de la partie cependant, elle saura probablement s’en satisfaire. Parce que les hommes de José Jeunechamps sont passés par un petit trou en terre limbourgeoise. Ils ont certes livré un premier quart d’heure prometteur, récompensé d’un but et même d’un second annulé pour hors-jeu. Ils ont aussi bouclé la rencontre par un dernier quart d’heure plus rassurant, durant lequel ils auraient même pu réussir un petit hold-up. Mais entre les deux, ils ont clairement subi les échanges face à de jeunes Limbourgeois plus mobiles et au jeu bien plus fluide. Les Gaumais peinaient pour ressortir proprement un ballon qui revenait régulièrement aux abords de la surface et ils ont souvent dû parer au plus pressé ou s’en remettre au brio d’Anthony Sadin pour sauver les meubles en s’illustrant une demi-douzaine de fois.