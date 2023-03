Virton revient à 5 points du Standard

Conséquence, au classement et à six journées du terme, Virton rapplique à cinq points des Liégeois et à six des Limbourgeois.

es Virtonais, après 15 jours sans compétition en raison de la trêve internationale, vont à présent affronter deux fois Lommel, équipe déjà assurée de son maintien, puis Dender et Deinze avant d’aller défier le Standard et d’en finir contre Genk.

Le but, c’est de revenir dans la foulée immédiate du club liégeois (le plus proche adversaire actuellement) ou même de le devancer avant d’aller à Sclessin. "Il faut qu’il subsiste de l’enjeu à ce moment-là, insiste le T1 José Jeunechamps. Je sens les joueurs impatients de reprendre la compétition après ces 15 jours de break. Franchement, on a bien bossé pendant ce temps, le match de préparation au RWDM a été intéressant, indiquant que les joueurs avec moins de temps de jeu sont toujours bien impliqués. Les lacunes physiques se gomment progressivement, certains ont perdu du poids. Et la direction envoie aussi des signaux importants pour montrer son soutien. La licence en première instance, les levées d’option, les salaires versés à temps, ce sont des choses qui comptent et qu’on ne voit pas partout, croyez-moi."

Quant à l’adversaire de ce week-end ? "Lommel est déjà sauvé, c’est vrai. Cela signifie-t-il que cette équipe sera démobilisée pour autant ? Moi, j’observe juste qu’elle a deux fois plus de points que Virton et donc que c’est du costaud."

Saison terminée pour Delorge

Côté noyau, Kilic, qui souffre de la hanche, et Hermez, blessé au quadriceps, ne sont pas disponibles. Comme celle d’Ilunga, la saison de Delorge est terminée. L’arrière droit souffre d’une désinsertion tendineuse des adducteurs. Il ne devra cependant pas se faire opérer. Vincensini, qui a perdu son grand-père, est retourné deux jours dans sa famille pour les obsèques. Il sera de retour ce samedi. Le reste du groupe est opérationnel et un noyau de 20 joueurs sera déterminé à l’issue de l’ultime entraînement, ce samedi. Après quoi, ce groupe s’en ira au vert à Lommel.

Noyau: Sadin, Vincensini, De Ridder ; Remy, Droehnle, Vinck, Bourdin, Lesquoy, Cassaert, Khemais, Lloci ; Masangu, Doué, Koziello, Kagé, Paulet, Dudouit ; Anne, Aguemon, Mabella, Mboyo, Abdallah, Albanese.

Options levées pour cinq joueurs

Le club a levé l’option qui le liait à cinq joueurs et donc prolongé ceux-ci pour une saison supplémentaire. En l’occurrence, De Ridder, Remy, Masangu, Aguemon et Anne. Notons tout de même que parmi les joueurs encore sous contrat au-delà de cette campagne, certaines disposent d’une clause qui les libère automatiquement en cas de relégation.