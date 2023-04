Challenger Pro League : Virton se remet à rêver au maintien

Au courant des contre-performances de leurs adversaires directs, les Verts démarrent ce duel à Lommel pied au plancher. Si les joueurs locaux ont plus monopolisé le cuir au premier acte, l’essentiel du jeu s’est pourtant déroulé dans la partie des visités. Les Gaumais ont, notamment, enchaîné les corners, mais sans véritablement inquiéter De Busser. Les deux équipes renvoyées aux vestiaires sur un score vierge, le camp gaumais espérait ne pas être passé à côté de son temps fort. “C’était le match qui puait à 300 mètres, estimait le T1. Tu as le match en main, tu as les occasions puis tu es puni sur une bêtise, mais de temps en temps, finalement, nous avons un peu de chance.”

Au retour des vestiaires, les Gaumais mettaient cette fois leurs occasions à profit et Masangu montraient la voie à suivre, avant d’être imité quelques minutes plus tard par Anne. Aux commandes, bien installés le match, les Virtonais avaient les cartes en main pour passer une fin d’après-midi tranquille. Mais ils retombaient alors dans leur travers en laissant l’initiative à Lommel qui réduisait l’écart à vingt minutes du terme. La fin du match était tendue dans le camp virtonais et il fallait un gros sauvetage de Sadin dans le final pour assurer un succès important. Alors qu’ils vont aborder deux duels à la maison, les Verts sont désormais dans une spirale enfin positive et ils mettent surtout la pression sur un Standard qui n’a plus de joker.

LOMMEL : De Busser, Neven, Tolinsson, Amankwah, De Grand, Pierrot (62e Thordarson), Silu (62e Henkens), Martinez, Vancsa (83e Mijovic), Ahmed Fatah (62e Talvitie), Dos Santos.

VIRTON : Sadin, Vinck, Remy, Droehnle, Bourdin, Masangu, Doué, Kagé (54e Anne), Aguemon (86e Lesquoy), Mabella (86e Paulet), Mboyo (73e Abdallah).

ARBITRE : B Staessens.

LES BUTS : 52e Masangu (0-1), 68e Anne (0-2), 72e Martinez (1-2).