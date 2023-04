Keres, vous avez dû vivre un week-end de rêve, non ? Succès de Virton, défaites du Standard et de Genk et votre premier but dans le football professionnel pour votre 38e apparition officielle sous le maillot de Virton…

"Effectivement, c’était la totale, je ne pouvais pas imaginer mieux. Pourvu que ça dure."

Vous étiez frustré de ne pas avoir encore marqué au niveau professionnel ?

"Un peu, oui. Je sentais que ça se rapprochait ces derniers temps, mais je n’avais pas la réussite. Ça fait du bien.

Et que vous faut-il améliorer en priorité ?

Le niveau technique, je dois devenir plus propre dans mon jeu, mais cela vient avec la confiance.

L’équipe aussi ?

"Bien sûr, elle est perfectible. J’ai toujours trouvé que cette formation avait beaucoup de qualités et si on en est arrivé à cette situation, c’est entièrement de notre faute. On n’aurait jamais dû se retrouver à la dernière place. Continuons à jouer match par match, comme nous l’avons fait ces dernières semaines. Toutes les équipes sont prenables dans cette série. La preuve, nous avons gagné chez le mieux classé."

Vous n’avez pas cru à un moment que les carottes étaient cuites ?

"Non, car je suis de nature optimiste. Et l’ensemble du groupe essayait de rester positif. J’y ai toujours cru tant que mathématiquement, c’était possible."

Le noyau : Sadin, Vincensini, De Ridder, Remy, Droehnle, Bourdin, Vinck, Lesquoy, Cassaert, Masangu, Doué, Kagé, Paulet, Koziello, Dudouit (?), Mabella, Aguemon, Anne, Mboyo et Abdallah