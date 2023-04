Animation et finition toujours en chantier à Virton

Pas de relâchement

"Même si Dender est sauvé, je ne crois pas à son relâchement. Regardez les résultats. Deinze et Lommel sont assurés de leur maintien, mais continuent d’empocher des points. Il y a des primes en jeu…"

Faire plus

"On a comparé les datas de nos deux derniers matches face à Lommel. Dimanche passé, ce n'était pas suffisant. Notamment dans les courses en possession de balle ; on doit proposer davantage de solutions. Mais c'est l'aspect le plus difficile du foot. Mettre une défense en place, même ma femme pourrait le faire (rires)."

Des heures sup

Il n'y a pas que l'animation. José Jeunechamps souhaite aussi une meilleure finition. "On a réglé le problème de l'efficacité dans notre rectangle, reste à le faire dans le rectangle adverse. Contre Lommel, on est supérieur en "expected goals", mais on perd. Cette semaine, on a fait une séance supplémentaire avec les attaquants, axée sur la finition. Avec même un petit challenge à la clé. C'est Aguemon qui l'a remporté, mais en match, il doit être plus décisif. Il est très bon dans son travail sur les côtés, mais parfois un peu égoïste. Mabella, c'est pareil. Physiquement, il a des capacités pour le haut niveau, mais doit les utiliser à bon escient."

Le noyau : Tracassé par une surcharge au niveau des ischio-jambiers, Kagé reste incertain. Dudouit (3 CJ) est suspendu, Delorge poursuit sa revalidation, tout comme les jeunes Ilunga et Hermez. Kilic et Sylla, malades la semaine dernière, ont repris avec le groupe. La sélection sera opérée à l’issue de l’ultime entraînement ce samedi parmi les joueurs suivants : Sadin, Vincensini ; Remy, Droehnle, Vinck, Bourdin, Lesquoy, Cassaert ; Masangu, Doué, Koziello, Kagé, Paulet, Kilic, Sylla ; Aguemon, Mabella, Anne, Mboyo, Abdallah.