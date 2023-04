Courageux supporters de l’Excelsior !

Voilà huit jours, les hommes de José Jeunechamps avaient raté le coche quand, défaits par Lommel à domicile, ils n’étaient pas parvenus à profiter des revers conjoints du Standard et de Genk. Cette fois, ils ont même fait pire puisque leur revers, dans un stade Yvan Georges qui ne leur réussit décidément pas cette saison (8 sur 45), se conjugue avec le partage de leurs principaux adversaires dans la course au maintien.

Malgré cette prestation sans relief ni enthousiasme, Pelé Mboyo et ses équipiers auraient certes pu l’emporter, le capitaine manquant la conversion d’un penalty, puis une reprise du même endroit à 0-0 avant de tirer sur le poteau à 0-1, mais ce furent là les seuls véritables dangers pour une équipe de Dender pourtant pas beaucoup plus inspirée.

Transition oubliée

Une production offensive insuffisante donc, pour une formation qui, encore une fois et peut-être plus encore cette fois, a trop négligé la transition par la ligne médiane. Avec deux ailiers trop peu productifs (Aguemon, Mabella) et deux attaquants de pointe (Mboyo et Abdallah puis Anne), mais seulement deux joueurs dans la zone de liaison (Masangu, Doué), l’Excelsior s’en est trop souvent remis à un jeu en profondeur aussi stéréotypé qu’imprécis et peu inspiré.

La présence dans le onze de départ d’un Koziello capable, lui, de jouer dans les intervalles aurait peut-être davantage servi les desseins de la formation gaumaise. Son entrée dans le dernier quart d’heure l’a d’ailleurs quelque peu confirmé.

Dans ces conditions, il fallait être sacrément courageux pour encourager les Verts durant 90 minutes comme l’a fait le kop de la tribune B. Mais la conduite de Grenoble qu’a réservée celui-ci à ses favoris lors de la rentrée aux vestiaires indique clairement que sa patience a des limites.

"On s’fait ch…", "Bougez-vous le c…" ou "Vous êtes la honte de la Gaume" auront été quelques-unes des réflexions entendues après le coup de sifflet final de M. Allaerts. Les joueurs virtonais vont devoir les digérer en même temps que cette défaite qui les renvoie à trois points des Rouches et quatre des Limbourgeois. À trois journées de la fin, il est effectivement grand temps de se secouer le postérieur. Et plus encore les filets adverses.

VIRTON: Sadin ; Remy, Droehnle, Vinck (82’, Cassaert), Bourdin (75’, Lesquoy) ; Masangu (75’, Koziello), Doué, Mabella (82’, Albanese), Aguemon ; Abdallah (59’, Anne), Mboyo.

DENDER: Gies ; Ragolle, Cools, Ruyssen, De Bodt, Borry ; Hens, Rôdes, Cukur (90’, Ngongo) ; M’Barki (59’, Rajsel), Lallemand (75’, Houdret).

Arbitre: M. Allaerts.

Assistance: 1 445.

Cartes jaunes: De Bodt, Mabella, Masangu, Droehnle, Ragolle.

Buts: Rajsel (74’, 1-0).

Note du match: 4.

27’, Abdallah provoque la faute de Cools dans la surface. Mboyo s’élance pour transformer le penalty, mais Gies se détend.

74’, Hens lance Rajsel dans le dos de Remy ; le joker visiteur se heurte à la bonne sortie de Sadin, mais récupère le ballon sans être gêné avant d’ajuster un lob parfait (0-1).

86’, servi par Anne, Aguemon tente une frappe croisée qui file hors cadre ; Mboyo se jette pour rabattre le cuir dans le but, mais reprend sur l’extérieur du poteau.