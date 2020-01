L'Excelsior, en stage à Nieuport jusqu'à ce dimanche, veut croire au gain de la 2e tranche en D1B



Arrivé à Virton à la mi-août, le Franco-Britannique Alex Hayes, directeur général de l'Excelsior, fait le point sur la situation sportive d’un club qu’il se félicite d’avoir rejoint. Arpès le stage à Nieuport jusqu'à ce dimanche, le match de reprise en D1B sera face à Lokeren le dimanche 12 janvier

La première tranche

"Être battu par OHL pour le gain de la première tranche a fait mal. C’est le football. Il faut regarder plus loin. Promu, Virton peut et doit être fier du parcours réalisé. Le club, dans son ensemble, a su relever le challenge de la D1B. Tenir sa place au sein d’un championnat tellement compliqué, particulier n’était pas donné à tout le monde. Il y a eu beaucoup d’intelligence dans la gestion. Les joueurs ont fait le travail."





La deuxième tranche

"Après un début en mode mineur (NdlR: 3 points sur 12), le groupe a été capable de réagir. Terminer l’année par deux succès (3-1 contre Lommel et 2-0 à OHL) en constitue la meilleure illustration. Il reste huit matches (Lokeren, à Roulers, Beerschot, à Lommel, USG, à Lokeren, à Westerlo et OHL) à disputer que je compare volontiers à huit finales. Virton (qui a 2 points de retard sur le Beerschot) n’est pas favori. Sans se mettre une pression énorme sur les épaules, on doit être prêt(s), prêt(s) aussi à tout donner. Rêver n'est pas interdit. Pour se positionner en vue du sprint final, il importe de bien commencer respectivement contre Lokeren puis à Roulers."

La nomination de Christian Bracconi

"Dès le moment où Dino Toppmöller remettait sa démission, ma mission était de lui trouver un successeur. Mes priorités étaient au nombre de trois. Primo. Nommer quelqu’un connaissant la D1B. Secundo. Le futur T1 devait être compétent tactiquement parlant. Lors de mon passage à l’USG, j’avais croisé Christian Bracconi actif à Tubize. J’avais vu ses dispositions tactiques. Tertio. L’heureux élu devait avoir un côté humain - le groupe était très proche de D.Toppmöller - mêlé à une force de caractère. Le nouveau coach a bien pris le relais. Les joueurs adhèrent à sa façon de travailler."





Le mercato hivernal

"La direction assume les erreurs effectuées lors du recrutement estival. La priorité numéro 1 est de dégraisser l’effectif composé, pratiquement, de 40 joueurs (!). Ce chiffre ridicule qui crée de la tension permet difficilement de bien s’entraîner et/ou d’avoir une bonne gestion. Les écartés sont mécontents de leur statut. L’idéal serait de se séparer de sept ou huit garçons sachant que quatre ou cinq est un minimum. Virton est un club formateur. Il n’est pas/plus question de bloquer les jeunes. J’ai envie de voir à l’oeuvre les Besson, Hery, Guillaume, etc. Dans le sens des arrivées, je serai très surpris si de nouvelles têtes débarquaient."