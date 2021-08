Malgré un titre honorifique de meilleur gardien de D1B la saison passée, le RWDM n’a pas prolongé son contrat. Anthony Sadin s’est donc retrouvé sur la touche il y a quelques semaines. L’emblématique portier bruxellois se retrouvait sans club après avoir enchaîné les arrêts pour l’Union SG et le RWDM ces dernières années.

C’est finalement un Excelsior Virton en pleine reconstruction qui est venu sonner à sa porte pour le relancer. Pour la première fois, le dernier rempart allait porter le maillot d’un club hors de la capitale. Et si ce vendredi, pour son plus court déplacement de la saison, le gardien reviendra sur une pelouse où il a tout connu, n’attendez pas qu’il soit revanchard pour autant. Ce n’est pas dans ses habitudes. "Je ne vais pas non plus dire que je n’ai pas été déçu après cet épisode, surtout de la manière, mais cela fait partie du football moderne, affirme-t-il. Ils doivent faire des choix. C’est comme ça. J’attends cette rencontre comme toutes les autres. Je ne l’avais d’ailleurs même pas notée spécialement. Ce sont des gens autour de moi qui m’en ont surtout parlé. Elle sera peut-être un peu particulière avant et après, mais, une fois sur la pelouse, il s’agira uniquement d’être focus sur cette rencontre."