Deux entraînements et c’est tout. Le successeur de Dino Toppmöller à la tête des verts ne pourra rien chambouler en si peu de temps. "L’important, surtout, était de ne pas se disperser ni de contrarier les joueurs sur des choses qu’ils ne comprendraient peut-être pas. Le déplacement au Beerschot prime sur tout le reste", sourit le T1 qui se basera sur les certitudes véhiculées par le staff. "Oui. Nous allons maintenir le cap sur ce qui a été fait. J’amènerai des idées, des retouches dès la semaine prochaine et on partira sur quelque chose qui me ressemble davantage."

