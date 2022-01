L'Excelsior a en plus terminé à neuf suite aux exclusions de Nicholas Rizzo (46e) et de Marc Doue (69e). Leonardo Bertone (11e) et Louis Verstraete (14e) avaient déjà jeté les bases du succès des Lions quand Rizzo a été exclu (46e). La sortie de Doue (69e) a encore plus facilité la tâche des visiteurs, qui ont doublé la mise par Bertone (71e) et Mauro Trari (85e).

Au classement, Virton reste collé à la dernière place (14 points) alors que Beveren reprend la deuxième place (27 points) au RWDM (26 points, 3e) mais compte un match de plus.