Vainqueur 1-0 du Beerschot le 25 janvier, l’Excelsior Virton avait inscrit le but victorieux par Ribeiro à la 75e minute de jeu.

Un but clairement litigieux et qui résultait d’un coup franc rapidement joué par Lecomte. Le « hic » est que l’arbitre de la rencontre monsieur Denil était occupé à mettre son spray pour placer le mur au moment le Virtonais a botté la phase arrêtée. Une erreur d’arbitrage reconnue par le coach virtonais Christian Bracconi et son vis-à-vis Hernan Losada qui, à l’époque, ne décolérait pas.

Les Anversois avaient décidé de poser réclamation auprès de la commission des litiges de la fédération qui avait débouté les Kielmen. Insatisfaits, ces derniers se sont tournés vers le comité d’appel de la commission des litiges qui lui donne gain de cause et annule le résultat du match Virton-Beerschot. La rencontre est à rejouer. Affaire à suivre.