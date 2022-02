Est-ce déjà le match de la dernière chance ? Mathématiquement, non, mais il est clair que l’Excelsior ne saurait se relever d’une sixième défaite consécutive juste avant de défier Waasland, sa bête noire, Westerlo, l’intransigeant leader, et le RWDM, ambitieux candidat à la place de barragiste. "C’est avant tout mon équipe qui me préoccupe, mais il est clair que si notre adversaire direct prend des points et nous pas, on peut difficilement garder espoir", déclare Pablo Correa.

(...)