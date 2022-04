Les Virtonais n’ont pas eu le bon goût d’ajouter une cinquième victoire à domicile pour leur dernière prestation at home de la saison. Ni d’atténuer un peu l’écart qui les séparait de l’avant-dernier. Tout semblait bien parti pourtant puisqu’Allach avait trouvé l’ouverture après huit minutes seulement. Mais cela s’est mal terminé avec le but de la victoire inscrit par le joker lommelois Sales à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Entre les deux ? Une domination assez évidente des Lommelois, notamment dans la possession de balle. L’égalisation rapide de Caué était ainsi suivie assez vite d’un autre but visiteur et de quelques tentatives sorties par Sadin, là où les Virtonais, à la peine dans la transition entre les lignes, surtout après la sortie sur blessure de Kagé, ne parvenaient plus à inquiéter De Busser.

Avant l’heure de jeu, seule une frappe d’Anne, le plus remuant des Gaumais, allait véritablement sortir le gardien campinois de sa torpeur. Et il fallait attendre la montée au jeu d’un Mujangi Bia, enfin à hauteur de son talent, pour remettre véritablement les hommes de Correa dans la partie. L’ancien Carolo se trouvait ainsi à l’origine de l’égalisation. Un coup de Bia, ou de billard plutôt, puisque son centre-tir envoyait le cuir sur la transversale avant qu’Anne, le meilleur buteur gaumais, l’exploite de la meilleure manière sur la remise de Vinck.

Revigorée, la lanterne rouge se lançait dans une sorte de baroud d’honneur qui n’était pas loin d’aboutir puisque Bia, encore lui, armait une frappe du gauche que De Busser détournait du bout des doigts.

Les Lommelois, plutôt mal payés à ce moment, puisqu’ils s’étaient montrés deux fois plus dangereux que leurs hôtes sur l’ensemble de la partie, allaient toutefois émerger in extremis quand Sales se jouait de Rizzo pour décocher un tir sans pardon pour Sadin.

Trois buts et trois points qui permettent aux Limbourgeois de laisser l’avant-dernière place à Mouscron, laminé par Westerlo (2-6).

Virton : Sadin ; Remy (53e Doué), Rizzo, Hamzaoui, Vinck ; Masangu, Guillaume (71e Vanbaleghem), Électeur (71e Bia), Allach, Kagé (40e Mbombo) ; Anne.

Lommel : De Busser ; Lemoine, Wuytens, Kis, Belghali (82e Tolinson) ; Ostrc (67e Thordarson), Henkens, Smeets ; Saito (82e Sales), Martinez (62e Ageypong), Caué.

Arbitre : S. Bourdeaud’Hui.

Les buts : Allach (8e 1-0), Caué (9e 1-1), Henkens (34e 1-2), Anne (77e 2-2), Sales (88e 2-3).

Avertissements : Anne, Saito, Wuytens, Lemoine.