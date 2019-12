Ancien joueur de Malines où il disputa plus de cent matchs en Pro League, passé par Lommel la saison passée, Glenn Claes n’a pas encore montré la plénitude de ses moyens en Gaume.

Une blessure à la cheville puis une autre au genou l’ont confiné à l’infirmerie depuis la mi-septembre. "Le temps fut long, bien plus long que prévu. J’ai eu beaucoup de malchance, grimace-t-il. J’étais le premier supporter. Travailler avec les kinés ou assister aux matchs, ce n’est pas pareil. Je me suis rendu compte de la qualité du groupe en préparation. Les résultats de la première tranche ne me surprirent pas car Virton sait imposer son jeu."

(...)