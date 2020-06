La situation est de plus en plus insoutenable du côté de Virton. Depuis le 8 avril, et le refus de la Commission des licences d’attribuer sa licence au club gaumais, le combat pour garder sa place dans le monde du football professionnel a débuté. Alors que la CBAS (Cour belge d’arbitrage pour le sport) n’a pas non plus donné son feu vert, Virton est dans l’attente de la décision de l’Autorité belge de la concurrence, vers laquelle le club s’est tourné pour récupérer son fameux sésame.



Une décision qui n’est pas encore tombée (cela devrait normalement être le cas d’ici la fin du mois de juin) et qui handicape tout l’effectif de l’équipe qui a réalisé une belle saison en D1B. "Tout le club, aussi bien les joueurs que les employés, est dans l’attente de cette décision", explique Guillaume François, back droit de Virton depuis 2 ans.

(...)