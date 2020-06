La CBAS, Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, a confirmé, vendredi, la décision de l'Union belge de football d'annuler la rencontre entre Virton et le Beerschot comptant pour la 23e journée de Proximus League.

Le match doit, en théorie, être rejoué. Le recours du club gaumais est à nouveau rejeté, jugé recevable mais non fondé par la CBAS.

Après avoir été débouté en évocation déjà par l'Union belge, Virton s'était pourvu devant la CBAS pour tenter d'invalider la décision d'annuler sa rencontre de championnat contre les Anversois datant du 21 février, sur plainte du Beerschot.

Le match Virton-Beerschot (1-0) comptant pour la 23e journée de D1B avait en effet été annulé. La décision de l'arbitre Denil d'accorder le but de la victoire était une infraction aux règles du jeu, avait jugé la Commission des Litiges d'Appel de la fédération.

Un juge luxembourgeois avait décidé précédemment que le match Virton-Beerschot ne pouvait pas être rejoué tant que toutes les procédures prévues dans le règlement fédéral n'avaient pas été épuisées. C'est désormais le cas et Virton-Beerschot doit, en principe, être rejoué. Cependant, avec la crise du coronavirus et l'arrêt des championnats décidé par la Pro League, ce match ne sera probablement jamais rejoué. D'autant que l'issue de cette partie n'aurait rien changé au classement et que Virton n'a toujours pas obtenu de licence pour le football professionnel.