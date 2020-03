En congé depuis le mercredi 4 mars, les joueurs de l’Excelsior Virton devaient reprendre les entraînements lundi prochain.

Epidémie du coronavirus et mesures drastiques prises par le gouvernement obligent, la reprise est repoussée au lundi 23 mars. L'entraîneur Christian Bracconi et le CEO Alex Hayes en ont décidé ainsi. D’ici là, ils auront droit à un programme individuel à respecter. Les bureaux administratifs et le fan shop sont fermés. Dont acte.