En dehors de l’aspect sportif et la possibilité de remporter la deuxième tranche et, dès lors, affronter OHL avec la perspective de monter en JPL, l’Excelsior Virton a remis le dossier licence D1A/D1B dans les délais impartis. En cas d’accession à l’élite, il faut l’obtenir et posséder un stade aux normes. CEO depuis le mois d’août, Alex Hayes précise. « Notre club découvre le monde professionnel. Néanmoins, les contraintes sont identiquement les mêmes à celles du Standard ou d’Anderlecht. J’ai trop d’expérience dans le milieu du football pour être confiant. On a déposé un dossier complet. On verra. Plusieurs options sont envisagées pour le stade (obligation d’avoir 8.000 places pour octobre 2020 et 5.000 à l'heure actuelle) qui n’appartient pas à l’Excelsior mais, bien au contraire, est prêté par la ville via un bail emphytéotique. Pour le mettre aux normes, il y aura un coût qui sera élevé. Nous discuterons le coup avec les autorités communales pour tenter de le partager au mieux."

Un bus voire deux pour le déplacement à Westerlo

La deuxième tranche en « Proximus League » entre dans sa phase décisive. Il reste deux journées à l’Excelsior Virton pour tenter de se qualifier pour la finale des playoffs et croiser le fer avec OHL. Le premier match l’emmène à Westerlo samedi à 17h avant la réception d’OHL pour le compte de la vingt-huitième et ultime journée. Le « Kaotic Gaumais ’19 » organise un bus (55 places) pour l’occasion. Le départ est fixé à 13h du stade du Faubourg d’Arival. Information : quentinbalon16@gmail.com