Depuis vingt jours, l’Excelsior Virton vit à 200 à l’heure. Et alors que les Virtonais apprennent seulement à se connaître, ils devront se farcir un déplacement à Londerzeel dans le cadre de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. En effet, alors que les formations de D1B doivent rejoindre l’épreuve au tour suivant, le Lierse et Virton ont été désignés pour entrer dans la compétition un tour plus tôt. Une décision qui ne réjouit pas vraiment l’entraîneur gaumais qui ne voit pas la partie de ce mercredi d’un très bon œil.

"Parce que notre noyau n’est pas très étoffé et que certains se plaignaient déjà de petits bobos à l’issue du premier match contre Westerlo, ajoute le mentor virtonais. Autant dire que j’aurais préféré éviter ce déplacement en plein milieu de la semaine."