Opéré au ménisque, Manuel Angiulli (24 ans) est prêt à rejouer.

Figure emblématique de l’Excelsior Virton où il posa son sac l’été 2015, l’ancien joueur de Visé et d’Aix-la-Chapelle fait partie des meubles.

Apprécié de tous, solide comme un roc sur le terrain, le défenseur central vit une campagne marquée par la frustration. Remplaçant (il entra à la 82e lors du déplacement à Lommel) lors des trois premiers matchs en D1B, il gagna la confiance de Dino Toppmöller.

Le T1 le titularisa à neuf reprises avant de le voir rendre les armes. C’était à Lokeren le 3 novembre : ménisque en compote. "Il ne s’agit pas d’une blessure trop grave", assure-t-il. "J’ai travaillé d’arrache-pied avec les kinésithérapeutes pour revenir dans le parcours."

N’empêche, il manqua neuf rencontres et un bilan de 12 points sur 27 qui, soit dit en passant, ne veut pas dire grand-chose puisqu’il est étalé sur deux tranches.

"Mes coéquipiers n’ont pas triché. Ils se donnent à fond. Sous Toppmöller ou Bracconi, la mentalité affichée est irréprochable."

Entraîneur en chef des Verts depuis le jeudi 5 décembre, Christian Bracconi fait l’unanimité.

"Je le connaissais de nom et j’en avais entendu beaucoup de bien. Il comprend le groupe."

Un groupe qu’aspire rejoindre Manuel Angiulli ce samedi à l’occasion de la venue du Beerschot. "En dépit d’une absence de deux mois, je suis au taquet. Un lion ne meurt jamais. Je bouffe le gazon du Congo en semaine. L’équipe compte bien plus que ma petite personne. Je suis déterminé et je rejouerai un jour mais je ne me pose pas la question de savoir quand. J’espère être dans les 18."

À la bagarre pour le gain de la deuxième tranche, les Gaumais ont un coup à jouer et ils le joueront à fond.

"Le Beerschot est une équipe compliquée. Ce n’est pas nouveau. On ne doit pas se focaliser sur l’adversaire. Virton possède l’effectif le plus talentueux de la série."

Livrer un championnat cinq étoiles ne veut pas dire charrette : faute de recevoir le salaire de décembre et les primes promises, les joueurs ont fait le choix de se contenter d’un footing et de ne pas s’entraîner hier après-midi.

La vie n’est jamais un long fleuve tranquille à Virton.