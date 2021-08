Décidément, l’Excelsior Virton ne fait rien comme les autres. Sans que personne ne l’ait vu venir, le club du sud du pays a annoncé vendredi l’arrivée d’Oguchi Onyewu dans son organigramme. L’ancien défenseur de La Louvière et du Standard revient en Belgique et devient le nouveau secrétaire général du matricule 200. "Il chapeautera l’administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l’interlocuteur du Conseil d’Administration", a annoncé le club gaumais avant de présenter l’Américain, qui a pas mal bourlingué après son départ du Standard en 2009 pour l’AC Milan...



