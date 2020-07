Raphaël Lecomte s’engage avec Deinze © Mathieu Golinvaux Virton Mathieu Golinvaux

Le noyau virtonais se vide peu à peu de ses joueurs. Après le départ de Stelvio Cruz au RWDM, l’annonce de la cassure de contrat de Manu Angiulli ce week-end et les trois éléments qui s’entraînent désormais avec l’Union, c’est Raphaël Lecomte qui s’est engagé pour deux saisons avec Deinze. Ancien adversaire de Virton dans la course aux lauriers en D1 amateurs, les Oranges évolueront, eux, en D1B la saison prochaine aux contraires des Gaumais. Le médian virtonais retrouvera David Gevaerts, qui était passé par Virton l’an dernier et qui coache désormais les promus. C’est le premier joueur toujours sous contrat en Gaume à se lier officiellement avec un autre club. Pour rappel, la fédération a décidé de libérer cette semaine certains éléments qui lui en ont fait la demande officiellement. D’autres signatures devraient sans doute suivre dans les prochains jours.