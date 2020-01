Christian Bracconi et Raphaël Lecomte se félicitent de l’apport du Brésilien

L’audace de Christian Bracconi a payé. Se priver de l’indispensable médian défensif Stelvio Cruz pour titulariser le Brésilien Lucas Ribeiro Costa (21 ans) s’avéra non être un coup de bluff mais un coup dans le mille. « Je fais partie des coaches qui aiment lancer des jeunes. Ils amènent de l’insouciance, de la fraîcheur. C’est un garçon bourré de talent », assène-t-il. Gaucher, il percute, il est adroit devant le but et son état d’esprit est à louer. Une aubaine pour un coach. N’empêche de là à le lancer face à un candidat avoué à la montée, il y avait plus qu’un simple pas à franchir. « Il me semblait opportun de l’aligner au coup d’envoi", sourit le coach.

"Le fait qu’il ne soit pas forcément connu pouvait aussi être un problème pour l’adversaire." CQFD. Auteur du but (controversé), le bougre a délivré une passe (quasi) décisive. Une prestation aboutie. « Je suis content pour lui. Il a faim. Il a envie et il sait où il veut aller. C’est un bon gamin capable de supporter la pression."

Sa valeur marchande pourrait s’envoler sur transfermarkt . "Nous allons le protéger. » Transféré de Valenciennes (Ligue 2 française) cet été, il n’eut pas droit au chapitre jusque ici. Pourtant l’ancien mentor Dino Toppmöller affirmait sans détour. « Lucas montre de bonnes choses aux entraînements. Tôt ou tard, il entrera en considération pour une place au sein de l’effectif. » Le grand public n’a rien vu ou si peu. C’est de l’histoire ancienne. Les Beerschotmen, eux, ont vu. Entre le jeune Ribeiro et le taulier Lecomte, c’est le jour et la nuit. L’insouciance de la jeunesse contraste avec l’expérience de plusieurs années comme footballeur professionnel. "Lucas a énormément de talent et ne se pose aucune question. C’est très bien" dixit Raphaël Lecomte (31 ans). "Il est à l’écoute. Qu’il continue de la sorte."

Son avenir s'annonce prometteur. Confirmer est le plus difficile.