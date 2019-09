Double buteur face au Beerschot, Stelvio Cruz (30 ans) monte en puissance

International angolais, Stelvio Cruz a participé à la CAN. Aligné face la Tunisie lors du premier match, il a été remplacé à la mi-temps. Les deux dernières rencontres - Mauritanie et Mali - il s’est contenté du banc de touche. À cette époque, fin juin, les joueurs de l’Excelsior Virton avaient repris les entraînements sous la houlette de Dino Toppmöller. Suivez notre regard. CAN oblige, le transfert qui s’imposait comme une évidence s’est effectué sur le tard. Le nouveau coach de l’Excelsior a dirigé Stelvio pendant plusieurs saisons au F91 Dudelange. Il le connaît. Il apprécie le joueur qu’il considère, à 100% de ses capacités, comme le meilleur milieu défensif en Proximus League. On ne refuse pas les éloges. Après deux montées au jeu (OHL et USG), le principal intéressé fut titulaire à l’occasion de la venue de Westerlo le 1er septembre puis face à Lokeren et au Beerschot. Trois matches à domicile, trois victoires et, cerise sur le gâteau, deux buts. Ses deux premiers en compétition belge. C’est Byzance. « J’en marque cinq, six sur un championnat. Marquer est un honneur. En mettre deux en trois minutes me comble de joie », sourit-il. « Les Anversois poussaient. C’était dur. La fatigue était perceptible. Mes goals ont permis d’assurer la victoire. » Il est prématuré de se projeter mais, clairement, les Gaumais joueront le coup à fond au classement. « Evoquer la possibilité de remporter la première phase (14 matches) et disputer une finale pour monter en JPL est prématuré. On verra la hiérarchie à trois rencontres du dénouement. Quand on gagne, il n’y a jamais la moindre critique. Quand tu perds, ce n’est plus la même musique. » Virton occupe une probante 2e à un point d’OHL qui, clin d’oeil, l’a battu 1-0 dans les… arrêts de jeu lors de la journée inaugurale. « Virton n’a encore rien gagné. Il faut se calmer. Le T1 sait où il veut aller. Il nous gardera de tout excès de confiance. »

"J’ai besoin d’enchaîner"

Aligné devant la défense centrale avec Raphaël Lecomte dans ses parages, Stelvio Cruz a « poussé » Clément Couturier sur le flanc gauche - une place que le Français maîtrise pour l’avoir occupée avec Dudelange en Europa League la saison passée. « Je suis toujours en période d’adaptation », remarque-t-il. « Mon intégration fut très facile car le groupe m’a bien accueilli. Physiquement, je ne suis pas à 100% ni ne suis encore à l’aise sur la pelouse. » Plusieurs pertes de balle inhabituelles dans son chef explique son état d’esprit. « En effet. Les choses ne sortent pas comme je le souhaiterais. J’ai besoin d’enchaîner les matches pour donner la plénitude de mes moyens. » Une simple question de temps.

"Dudelange peut viser la qualification"

Indispensable dans le « onze » de Toppmöller version F91, le trentenaire avait participé à la fabuleuse épopée européenne (Drita, Legia Varsovie, Cluj) synonyme de qualification pour les poules de l’Europa League (AC Milan, Betis Séville, Olympiakos) cuvée 2018-2019. Douze mois plus tard, son ancien club désormais entraîné par un certain Bertrand Crasson a repassé les plats. « Je suis en contact avec les six joueurs qui sont encore au F91. Le travail entamé se poursuit. Il y a de la qualité au Grand-Duché de Luxembourg. » À la surprise générale (?), les Dudelangeois ont forgé l’exploit et ont gagné 4-3 dans le fief même de l’Apoel Nicosie. « Séville est favori pour terminer à la première place du groupe. Dudelange doit croire à la 2e ! Qarabag est du même niveau que l’Apoel. »