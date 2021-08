5 jours après avoir officiellement lancé sa saison 2021-2022, le Royal Excelsior Virton effectuait sa première sortie ce jeudi soir. Pour cette joute amicale, les Virtonais affrontaient leurs voisins de Ethe, pensionnaires de première provinciale, pour un duel disproportionné sur papier.

Bien entendu, le score importait peu pour Christophe Grégoire. Le T1 Virtonais a profité de cette rencontre pour aligner deux onze de base expérimentaux, l’un pour chaque mi-temps, seul l’ex-standarman, Corentin Fiore, en test, a disputé l’intégralité de la partie dans l’axe de la défense centrale. Dans le premier acte, 4 des 6 transfuges annoncés cet après-midi étaient sur le terrain, avec Aabbou, Allach, Mouaddib et Ahlinvi. Napoletano et Hamzaoui ont pour leur part regardé leurs coéquipiers depuis les tribunes.

Après 10 minutes de jeu, le score affichait déjà 1-2, grâce à des réalisations virtonaises signées Mouaddib et le très remuant Din Sula, arrivé de Waasland-Beveren. Le marquoir ne bougera plus avant la pause, la faute à un manque de rythme, de justesse, et de nombreuses opportunités manquées par Virton.

En seconde période par contre, les Virtonais enfilèrent les buts comme des perles. En seulement 15 minutes, le score passa de 1-2 à 1-7, sur des réalisations de Barnes (x2), Guillaume, Pinga et Héry. Lomba, Pinga à deux reprises encore, Barnes, et Sumbu donneront une allure définitive au score (1-11).

Un résultat qu’il convient bien entendu de nuancer puisque Ethe évoluera 4 niveaux plus bas que Virton cette saison. À l’inverse, même si les Verts ont clairement passé la 2ème vitesse en seconde mi-temps, il est difficile de tirer des enseignements de cet amical. Il faudra encore se montrer patient avant de voir le vrai visage des Gaumais cette saison en D1B.



Virton 1ère mi-temps : Martin ; Vinck, Awassi, Fiore, Maydona ; Masangu, Mouaddib, Aabou ; Ahlinvi, Sula, Allach.

Virton 2ème mi-temps : Bouzion ; Fiore, Lomba, Ramazony, Bukusu, Sumbu ; Kware, Guillaume, Hery ; Pinga, Barnes

.Les buts : 5e Mouaddib (0-1), Sula 7e (0-2), 10e Reichling (1-2), 49e et 56e Barnes (1-3 et 1-6), 53e Guillaume (1-4), 55e, 75e et 83e Pinga (1-5, 1-9 et 1-10), 60e Hery (1-7), 70e Lomba (1-8), 85e Sumbu (1-11).