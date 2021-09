Tom Van den Abbeele, le directeur sportif, vient de boucler son premier mercato avec Virton. On fait le point.

Tom Van den Abbeele, le noyau virtonais compte désormais 31 joueurs. Votre mercato estival est terminé ?

"Oui. Nous sommes parés à tous les postes. Les joueurs sentent la concurrence. L’intensité a augmenté aux entraînements."

Trente et un, c’est beaucoup, non ? Un des plus gros noyaux de Pro League. N’avait-il pas été dit que l’Excelsior éviterait de reformer un groupe aussi fourni qu’il y a deux ans, où certains ne jouaient que les utilités ?

"C’est vrai, mais c’était nécessaire. Ces joueurs sont pour la plupart des paris ; ils ont tout à prouver et il y a forcément des incertitudes quant à leur rendement. C’est pourquoi on a prévu plusieurs solutions. Et puis, comme ils sont tous jeunes, ceux qui ne sont pas repris le week-end peuvent aller en U21."

Le club veut se professionnaliser, développer un projet. Dans ce contexte, la relégation est exclue…

(...)