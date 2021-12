William Remy, un défenseur de 30 ans, débarque en Gaume. Le droitier est passé par Lens, Dijon, Montpellier et le Legia Varsovie, club qu'il a quitté en janvier dernier.





Formé à Lens, celui qui peut aussi dépanner en tant que médian défensif a joué plus de quarante matches en Ligue 1 et plus de septante matches en Ligue 2.





La saison dernière, il avait été sanctionné par le Legia Varsovie pour un manquement dans le respect du protocole Covid-19 ce qui a contribué à la fin de son aventure au sein de l’un des plus grands clubs du pays